Her ay ödeme yapılacak! Asgari ücretin 2 katına kadar... Resmen duyuruldu!

Bakanlık harekete geçti ve resmen duyuruldu. Ödeme yapılacak. Asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek. Düzenli olarak her ay yatırılacak. Bakanlık karşılayacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirecek. Beslenme, barınma ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak, ayrıca her ay harçlık verilecek. Harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının iki katına kadar artırılabilecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, olimpik ve paralimpik sporcu yetiştirilmesi hakkında yeni bir yönetmelik yayımladı.

Yönetmeliğe göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, yaz ve kış olimpiyat oyunlarına hazırlanmak amacıyla olimpik ve paralimpik spor dallarında 8 bin sporcu yetiştirilecek. Yetiştirilecek sporcuların beslenme, barınama ve yol giderleri Bakanlık tarafından karşılanacak.

HER AY HARÇLIK ÖDENECEK

Ayrıca bu sporculara asgari ücretin net tutarını geçmemek üzere; yaş grupları, branş farklılıkları, sporcuların karşılaması gerek kişisel giderler gibi hususlar da dikkate alınarak, gerektiğinden farklı tutarlarda belirleme yapılmak suretiyle her ay harçlık ödenecek.

ASGARİ ÜCRETİN NET TUTARININ İKİ KATINA KADAR ARTIRILABİLECEK

Bu sporculardan, bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunlar ile dünya şampiyonasında ilk 3'e girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının iki katına kadar artırılabilecek. Bunlardan bir önceki olimpiyat ve paralimpik oyunları ile dünya şampiyonasında ilk 3 dereceye girenlere verilecek harçlık miktarı asgari ücretin net tutarının 2 katına kadar artırılabilecek.

"DAHA FAZLA ELİT SPORCU YETİŞTİRMENİN GAYRETİ İÇERİSİNDEYİZ"

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, spor dünyası adına önemli bir düzenlemeyi daha hayata geçirdiklerine işaret ederek, "Ülkemizin sahip olduğu genç nüfus potansiyelini sonuna kadar kullanarak olimpik sporcu havuzumuzu olabildiğince geliştirmek ve nihayetinde de daha fazla elit sporcu yetiştirmenin gayreti içerisindeyiz" dedi.