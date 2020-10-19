Her ay 2 bin 800 TL! Başvuran alıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yürütülen ve çalışan annelere verilen ‘eğitimli bakıcı’ desteği, bu yıl aylık 200 Euro’dan (1.860 lira), 300 Euro’ya (2.800 lira) çıkarıldı. Ayrıca özel gereksinimli çocuğu olan annelere her ay verilen destek de 300 Euro’dan 350 Euro’ya (3.255 lira) yükseltildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, bu desteklerin her yıl kademeli olarak artacağını ve 2021 yılında 325 Euro, 2022 yılı için de 350 Euro olacağını açıkladı.

0-2 yaş çocuğu olan

Nereye başvurabilirsiniz?

Projede ayrıca 0-36 ay çocuk bakımı konusunda eğitim almış (İşkur, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifika ile ispatlayan) bir bakıcıdan hizmet alınması şart koşuluyor. Çocuk 36 aylık olana kadar ve en fazla 32 ay süreyle destekten faydalanılabiliniyor. Projede gerekli şartları sağlayarak destekten yararlanmak isteyenler, e-Devlet şifresi ile ‘www. sgkegitimlibakici.org’ ve ‘www.sgk.org.tr’ adresi üzerinden başvuru yapabiliyor.

Aranan şartlar

Başvuru tarihi itibarıyla (ön kayıt anında) 0-24 ay aralığında (24’üncü ay dahil) çocuğunuzun olması.

Ankara, İstanbul ve İzmir illerinden birinde ikamet etmeniz.

Çocuğunuzla aynı evde ikamet etmeniz.

Bekar anneyseniz çocuğunuzun velayetine sahip olmanız ve çocuk ile aynı adreste yaşamanız.

En geç kesin kayıt tarihi itibarıyla bir işverenin yanında sigortalı ve tam zamanlı çalışıyor olmanız.

Bir eğitimli çocuk bakıcısını tam zamanlı sigortalı olarak çalıştırıp, çocuğunuzu bu bakıcıya baktırmanız.

SGK kayıtlarına göre proje döneminde analık izninde olmamanız.

Bakıcınızın ücretini en az asgari ücret düzeyinden ödemeniz gerekiyor.

Hangi koşullara bakılıyor?

Tam zamanlı olarak çalışan kadın olması.

18 yaşını doldurmuş olması.

Anne ve çocukla aynı ilde yaşıyor olması.

Anne ya da babayla birinci dereceden akrabalık bağı olmaması (aynı evde yaşıyorsa üçüncü dereceye kadar akrabalık bağı olmaması). Örneğin çocuğun anneanne ve babaannesi proje kapsamı dışında. Çocukla aynı evde yaşamayan teyzesi ve halası da projeye dahil değil.

Bu proje kapsamında aynı zamanda anne olarak faydalanıcı olmaması.

‘0-36 aylık çocuk bakımı’nı kapsayan bir eğitim aldığını İşkur, Mesleki Yeterlilik Kurumu ya da Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) onaylı sertifikayla belgelendirmesi ya da lise veya üniversitelerin ilgili bölümünden diplomayla belgelendirmesi gerekiyor (bu şartları taşımak koşuluyla uzaktan eğitimler de geçerli).

Bakıcı, çocuğa kendi evinde de bakabilir.

Bu belgelere dikkat!

Bakıcı ve çalışan annelere toplam 26 milyon Euro’luk (207.5 milyon lira) mali destek aktarılacak. Faydalanmak isteyen www.sgkegitimlibakici.org veya www.sgk.gov.tr adresinden girerek ön kayıt yaptıracak. İşsiz olduğunuz dönemde de projeye ön kayıt yaptırmanız mümkün. Kesin kayıt için ise sigortalı çalışmaya başlamış olmak şart. Ayrıca kesin kayıt için başvuru yaptığınız ildeki Sosyal Güvenlik Kurumu il müdürlüğüne bağlı kayıt ofisine gitmek gerekiyor. Kesin kayıtta istenen belgeler ise şöyle:

İmzalı ön kayıt başvuru formunuz (ön kayıt işlemini tamamladığınızda oluşacak formun çıktısını alıp, sizin ve bakıcınızın imzalaması gerekiyor).

Banka muvafakat formunuz (Halk Bankası nezdinde adınıza ve çocuk bakıcınızın adına açılan hesaplara ilişkin).

Taahhütname.

Siz ve çocuk bakıcınız tarafından doldurulmuş ve imzalanmış ek kayıt formu (bakıcınızı sigortalı çalıştırmaya başlayabilmeniz ve SGK’ya kaydını yaptırmanız için gerekli form).

Bakıcının 0-36 aylık çocuk bakımını kapsayan diploması veya ilgili birimlerden onaylı sertifikası.

Varsa çocuğunuzun özel gereksinim raporu.

Boşanmış anneler için çocuğun velayet belgesi talep ediliyor. (Posta)