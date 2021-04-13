Her ay 1.037 TL! Zam geldi, başvurana ödeniyor

Yüz binlerce kişiye güzel haber! Zam geldi, ödeme miktarı yükseldi. Her ay vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Geçen yıl 967 lira ödeniyordu. Artık 1.037 TL ödeniyor. Dezavantajlı durumdaki vatandaşlara devlet eli uzanıyor. Birçok alanda önemli destekler sağlanıyor. Özellikle pandemi sürecinde nakit destek kalemleri artırıldı. Engelli ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara sağlanan desteler ise artarak devam ediyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli olanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağladığı maaş, geçen yıl 967 lirayken, bu yıl 1.037 liraya yükseldi.

Devlet destekleri sürüyor. Başvuran vatandaşların banka hesaplarına yatırılıyor. Türkiye’de vatandaşlara destek sağlayan çok sayıda kamu kurumu var. Bunlardan biri olan Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) de düzenli olarak ihtiyaç sahibi ailelere yardım parası veriyor. Annesi ya da babası olmayan (yetim) muhtaç çocuklar ile yüzde 40 ve üzeri engeli olanlara Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün bağladığı maaş, geçen yıl 967 lirayken, bu yıl 1.037 liraya yükseldi.

ARANAN ŞARTLAR

Bu imkandan faydalanabilmek için muhtaç aylığı bağlanacak kişinin, sosyal güvencesinin olmaması, herhangi bir gelir veya aylığının bulunmaması ve mahkeme kararı veya kanunla bakım altına alınmamış olması gerekiyor. Ayrıca gelir getirici taşınır ve taşınmaz malının (ev gibi) bulunmaması veya olup da bunlardan elde edeceği aylık ortalama gelirinin muhtaç aylığı miktarını (1.037 lira) geçmemesi şartı da var.