Her 100 Bebeğin 3’ünde kasık fıtığı görülüyor

Çocukluk çağında görülen kasık fıtığı ile ilgili açıklamalarda bulunan Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Op. Dr. Saber Sazdar, “Yeni doğan her 100 bebekten 3’ünde kasık fıtığı ya da diğer adıyla inguinal herni görülmektedir. 33 haftalıktan küçük doğan prematüre bebeklerde bu oran yüzde 13’lere kadar yükselmektedir. Bebeklikte kasık fıtığının erken dönemde tanı alması ve gerekli müdahalenin yapılması oldukça önemlidir” dedi.

Kasık fıtığı hakkında detaylı değerlendirmelerde bulunan Medicana Avcılar Hastanesi Genel Cerrahi / Çocuk Cerrahisi Uzmanı, Op. Dr. Saber Sazdar şu ifadeleri kullandı:

"Karın duvarındaki kaslarda güçsüzlük olmasına ve bu duvarda bir boşluk oluşmasına kasık adı verilir. Karın bölgesinde yer alan doku ve organlar bu boşluktan dışarı doğru çıkıntı yapabilir ve cilt üzerinde tümsek oluşmasına neden olabilir. Kasık fıtığı ise boşluğun kasık bölgesinde görüldüğü durumdur. Çocukluk çağında görülen kasık fıtıklarının hemen hepsinin doğuştan itibaren var olduğunu söyleyebiliriz. Ayrıca bazı durumlarda, doğuştan beri var olan boşluk içerisine doku, organ gibi yapılar girene kadar fıtık dışarıdan fark edilemiyor. Bebeklerin anne karnındaki gelişimi sırasında karın duvarında kısa kanal benzeri bir yapı bulunur. Erkek bebeklerde bu kısa kanal karın duvarını skrotuma bağlar. Anne rahmindeki erkek bebeklerde testisler karın boşluğunda yer alır. Kız bebeklerde ise kanal, karın duvarıyla dış genital yapılardan olan labiayı birbirine bağlar. Anne karnındaki bebeklerde bulunan kanal benzeri yapının doğumdan önce kapanması gerekir. Bu kapanma düzgün bir şekilde gerçekleşmediğinde ise bebeklerde kasık fıtığı görülme riskinin artar."

KASIK FITIĞI NEDEN OLUR, BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kasık fıtığında bebeklerde karnın alt bölgesinde yumru benzeri bir şişkinlik görülebileceğini belirten Dr. Saber Sazdar, "Kasık fıtığının en sık karşılaşılan belirtisi olan bu durum, bebek ağladığında, öksürdüğünde veya ıkındığında daha belirgin hale gelebilir. Fıtık olan bebeklerde ayrıca huzursuzluk, iştahsızlık gibi semptomlar da görülebilir. Kasık fıtıklarının birkaç farklı türü vardır. Bu türlerden ilkinde fıtığın içerisindeki bağırsak dokusu ittirme ile geri karın boşluğuna gönderilebilir. Bu tip fıtıklar genellikle ağrı ya neden olmaz ancak ağlama gibi durumlarda bağırsak tekrar fıtık içine girebilir İnkarsere fıtıklarda bağırsak dokusu geri döndürülemez biçimde fıtık içinde sıkışır. İnkarsere fıtığı olan çocuklarda fıtığın olduğu bölgede kızarıklık, hassasiyet, ağrı oluşabilir. Bunların yanı sıra bulantı ve kusma görülebilir. Strangüle fıtıklarda ise fıtık içerisine sıkışan bağırsak dokusunun kan dolaşımı bozulur. Strangüle herniler acil olarak tedavi edilmesi gereken ciddi bir sorundur" diye konuştu.

TEDAVİ YÖNTEMLERİ

Kasık fıtığının tedavisinde temel olarak cerrahi yöntemler kullanıldığını ve ameliyat öncesinde çocuğun genel durumunun, fıtığın türü gibi çeşitli parametrelerin birlikte değerlendirildiğini söyleyen Sazdar, "Kasık fıtığı tedavisinde açık ve laparoskopik (kapalı) cerrahi olmak üzere iki temel yöntemin kullanılabilir. Açık cerrahide fıtığın olduğu kas tabakasına kesi yapılır. Daha sonra fıtık onarılır ve dikilir. Son olarak kesinin yapıldığı bölgeler de cilt altı çözünebilen dikişler ile kapatılır. Bu sayede ileride dikiş alma işlemine ihtiyaç kalmaz. Laparoskopik yani kapalı teknikte ise fıtık onarımı için hastanın göbek deliğinden 3-5 mm çaplı bir kamera karın içine doğru ilerletilir. Fıtığın kapatılması için gerekli aletler de vücut içerisine yönlendirilir ve ameliyat tamamlanır. Bu yöntemle yapılan ameliyatlarda fıtık onarımı için farklı teknikler vardır. Cerrah, fıtığın durumuna göre en uygun tekniği uygular. Her iki yöntem de çoğunlukla genel anestezi altında yapılır. Ameliyat sonrası iyileşme süreci ise yaklaşık 2-3 gün sürer" ifadelerini kullandı.