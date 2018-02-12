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Hepsini toprak altına gizlemişler

İHA |  12 Şubat 2018 Pazartesi - 19:56 | Son Güncelleme : 12 02 2018 - 19:56

Tunceli'de bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda toprak altına gizlenmiş malzemeler ele geçirildi.


Tunceli Valiliğinden yapılan açıklamada, Nazımiye ilçesi kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler tarafından operasyon yapıldığı belirtilerek, "İl Jandarma Komutanlığımızca Nazımiye ilçemiz kırsalında icra edilen operasyon kapsamında toprak altına gizlenmiş 5 adet 4’lü pil bloğu, 1 adet terörist kıyafeti, 2 bin metre kablo, 2 adet testere, 1 adet levye, çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirilmiştir" denildi.
 
Valilik, terörist unsurların bulunup etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü bildirdi. 

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