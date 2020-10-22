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Hepsi nokta atışı ile vuruldu! Bir ilk gerçekleşti...

Yerli silahlar ilk kez kullanıldı, hedefler nokta atışıyla vuruldu.

Hepsi nokta atışı ile vuruldu! Bir ilk gerçekleşti...
"Ateş Serbest-2020" faaliyeti, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,  Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kuvvet Komutanları ile Milli Savunma  Bakan Yardımcıları Yunus Emre Karaosmanoğlu, Alpaslan Kavaklıoğlu ile Muhsin  Dere'nin Polatlı'daki General Nahit Şenoğul Atış ve Tatbikat Bölgesi'nde  yerlerini almasının ardından başladı.
 
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