Olay, akşam saatlerinde Kocasinan ilçesi Sahabiye Mahallesi Boylar Sokakta meydana geldi. Telefonla aradıkları Deniz K.'dan haber alamayan yakınları polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Harekete geçen ekipler, Deniz K.'nın yaşadığı binaya geldi. Kapı zilini çalan ekipler, Deniz K.'ya ulaştı. Deniz K.'nın uyuyakaldığı belirlendi. Deniz K., ulaşamadıkları için panik yaşayan yakınlarını telefonla arayıp, bilgilendirdi.
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- Hepsi kapısına yığıldı! Evinde uyuyakalan kadın şoka uğrattı
Hepsi kapısına yığıldı! Evinde uyuyakalan kadın şoka uğrattı
İlyas KAPLAN/KAYSERİ, (DHA) | 01 Nisan 2021 Perşembe - 22:35 | Son Güncelleme : 01 04 2021 - 22:35