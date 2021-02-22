Hepsi kaldırılıyor! Son 5 ay kaldı, yüz binlerce kişiyi kapsıyor ve...

Bakanlık harekete geçti ve karar verildi. Yüz binlerce kişiyi kapsıyor. Hepsi kaldırılıyor. Son 5 ay kaldı. Yeni yönetmelik devreye alınacak. O görüntü tarih oluyor. Apartman altlarındaki oto galeriler 31 Temmuz itibariyle taşınıyor. Yeni karara göre oto galeriler sadece yönetmeliğe uygun olarak tasarlanan yerlerde faaliyet gösterebilecek. Ancak kararın ne kadar doğru olduğu belirtilse de süre açısından sıkıntı yaşanıyor. Taşınmak için yeni oto ticaret merkezleri yapılıyor fakat 5 ay içinde bitmesinin mümkün olmadığı bu nedenle de ek süre verilmesi talep ediliyor. Öte yandan değişen yönetmeliğin mevcut kira sözleşmelerine nasıl etki edeceği de merak konusu. İşte tüm detaylar...

Yüz binlerce kişiyi ilgilendiriyor. Apartman altlarında bulunan oto galerilerin insan hayatı için oluşturduğu riski ortadan kaldırmak için 31 Temmuz 2021 tarihinde bir yönetmelik uygulanmaya başlayacak. Yönetmeliğin yürürlüğe girmesine 5 ay gibi bir süre kaldı. 31 Temmuz 2021 itibariyle uygulanmaya başlayacak yönetmeliğe göre, apartman altı oto galerilerin taşınması ön görülüyor. İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayrak, yapımı devam eden oto ticaret merkezleri tamamlanır tamamlanmaz ortaya taşınacaklarını ancak kalan 5 ayın kendileri için yeterli olmadığını söyledi.

“ARTIK APARTMAN ALTINDA OTO GALERİ KALMAYACAK”

Oto galericiler için en doğru olan şeyin taşınmak olduğunu söyleyen İstanbul Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bayrak, “Yasanın devreye girmesini isteyen biz oto galericileriz. Çünkü bizim otomobil sektörü önüne gelen kişinin yaptığı bir iş olarak biliniyor. Biz bu şekilde algılanmasını istemiyoruz. 2010 yılında kurulan federasyonlarla beraber Ticaret Bakanlığı’na müracaatlarda bulunduk. Bu müracaatlarımız karşılığını buldu ve bu yasalar çıktı. Türkiye genelinde yaklaşık 45 ilde oto ticaret merkezlerinin yapımı tamamlandı. İstanbul Anadolu yakasında devam eden bir özel sektöre ait oto ticaret projesi var. Bir de aynı zamanda bizim kendi yaptığımız oto kasaba adında bir projemiz mevcut. Yine Avrupa yakasında arazisi satın alınmış bir yerimiz var. Bu projelerin bitiminde apartman altında artık galeriler kalmayacak. Bu oto galerilerin hepsinin taşınması gerekecek. Bizler için de doğru olan taşınmamız” dedi.

“5 AY İÇERİSİNDE TAŞINMAMIZ MÜMKÜN DEĞİL”

Oto ticaret merkezlerinin bitimine kadar yetkililerden müsaade istediklerini belirten Başkan Bayrak, “Artık binaların altında ikinci el otomobil ticareti yapılmayacak. Bu karar bizler için doğrudur. Ama bizlerin de oto ticaret merkezine taşınmamız için hazırlıkların tamamlanması gerekiyor. Şu süreçte devletimizin bizim yanımızda olacağına inanıyorum. Toplu Ticaret Merkezleri hem vatandaşımız için hem de esnafımız için iyi oldu. Esnaf için baktığımızda toplu ticaret merkezleri daha karlı” diye konuştu.

“İSİM DEĞİŞİKLİĞİ ÇARE DEĞİL”

Bu saatten sonra oto galerilerin şehir içlerinde kalmasını da doğru bulmadıklarını vurgulayan Başkan Bayrak, “Bazı oto galeri sahipleri apartman altı iş yerlerinden gitmemek için isim değişikliğine başvuruyor. Meslektaşlarıma şunu söylemek istiyorum bu yaptıklarınız çare değil. Eğer ben otomobil satıcısıyım diyorsanız levhanız neyse o olmanız gerekir. Bunu değiştirmeye kalktığınız zaman piyasa ve vatandaş nezdinde de güvenirliğiniz azalır” dedi.

“OTO GALERİCİNİN BİR SERMAYESİ BİR EĞİTİMİ OLMASI GEREKİR”

İstanbul da bulunan 5 bin 500 oto galeriye gerek olmadığını ifade eden Başkan Bayrak “İstanbul’da 5 bin 500 tane oto galeriye gerek yok. Çünkü oto galericilik mesleği çok basit bir meslek olarak görülüyor. Bir masa, bir kasa, bir levha ile oto galerici oluyorsunuz. Bizler böyle algılanmak istemiyoruz. Bu mesleğin bir sermayesi, bir eğitimi olması gerekir” ifadelerini kullandı.

“BİR AN ÖNCE TAŞINMAK İSTİYORUZ”

Yönetmeliğe karşı çıkmadıklarını söyleyen oto galerici Can Ceylan, “Yapımı devam eden oto ticaret merkezinin tamamlanmasını bekliyoruz. Biz oto galeriler için oto ticaret merkezi daha iyi olacak. Çünkü merkez kapalı bir alan içerisine kuruldu. Bugünlerde kar yağışıyla birlikte iki aracımız zarar gördü. Bizde bir an öce taşınmak istiyoruz” dedi. 20 yıldır oto galerici olan Cüneyt Melekoğlu ise “Taşınmak için ticaret merkezinin bitmesini bekliyoruz. Yetki belgemizi de tamamladık. Oto ticaret merkezine gitmek bizler için daha iyi olacak” diye konuştu.

“OTO GALERİLERDE BULUNAN ARAÇLARIN YANMA VE PATLAMA RİSKİ VAR”

Konuyla ilgili konuşan İstanbul Kent Üniversitesi Vekili Avukat Ayşen Velioğlu Cingöz, “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte 9 Haziran 2020 tarihinde bir değişiklik meydana geldi. Bu değişiklik kapsamında oto galeri niteliğindeki işletmeler bakımından bazı yeni düzenlemeler getirildi. Bu düzenlemelere baktığımızda oto galeri niteliğindeki işletmelerin artık konut ruhsatına sahip taşınmazlarda faaliyet gösteremeyeceklerini görüyoruz. Bu işletmeler sadece iş yeri ruhsatına sahip taşınmazlarda faaliyet gösterebilecekler. Yine bu düzenlemeyle birlikte oto galerilere asgari metre kare sınırlaması getirildi" dedi.

“ALANA DAHA FAZLA ARAÇ SIĞDIRABİLMEK İÇİN BİNANIN KOLONLARINI KESEN İŞLETMELER VAR”

Oto galeri sahipleri için yönetmelikte idari yaptırımların olduğunu belirten Avukat Ayşen Velioğlu Cingöz, “Eğer 31 Temmuz 2021 tarihine kadar işletmelerini uygun bir yere taşımazlarsa ve aykırılıkları gidermezlerse kendilerine 15 günlük bir sürenin verilmesi söz konusu. Bu 15 günün sonunda eğer aykırılık devam ediyorsa iş yerinin kapatılması ve ruhsatlarının iptal edilmesi durumu var. Bazı oto galeri işletmelerinin alan yaratıp daha fazla araç sığdırabilmek adına binanın taşıyıcı kolonlarına ve kirişlerine zarar verdiğini görüyoruz. Bir deprem olmasa bile binanın statiğini bozarak kişilerin can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bir durum söz konusu” diye konuştu.

“OTO GALERİ SAHİBİ KİRA SÖZLEŞMESİNİ FESHEDEBİLİR”

Mevzuatımızda kira sözleşmelerini ne şekilde sonlanacağına ilişkin detaylı düzenlemeler olduğunu söyleyen Avukat Ayşen Velioğlu Cingöz, “Yönetmelik değişikliği ile birlikte değerlendirilmesi gereken önemli hususlardan biri de oto galerilerin mevcut kira sözleşmelerinin akıbetinin ne olacağı hususu. Oto galeri işletmelerinin yönetmelik hükümlerine uygun davranma zorunluluğu bulunduğu dikkate alındığında mevcut kira sözleşmelerini, kiralanandan beklenen faydanın ortadan kalkması ve işlem temelinin çökmesi sebebiyle feshetmelerinin mümkün olacağını düşünüyorum. Ancak böyle bir fesihten bahsedebilmek için kira sözleşmesinde taşınmazın oto galeri olarak kullanılacağının açık bir şekilde belirtilmiş olması gerekiyor. Aksi halde böyle bir fesihten bahsedemeyiz” ifadelerini kullandı.