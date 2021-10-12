Hepsi çakma! Satın almadan önce...

Çok ünlü e-ticaret sitelerinden mahalle pazarlarına kadar her yerde sahte ürünler satılıyor. 70 liraya orijinal olduğu iddia edilerek satılan marka ürünler hem sağlığı tehdit ediyor hem de para israfına neden oluyor. Sahte ürünler kanserojen maddeler içerirken kısa vadede yıpranmaları nedeniyle de parasal kayıplara neden oluyor.İnternette ve pazarlarda birçok kişi sahte ürünleri orijinalmiş gibi satmaya çalışıyor. e-Ticaret siteleri, sosyal medya uygulamaları gibi alanlarda Çakma ürünler emsalinin neredeyse 5’te biri fiyatına alıcı buluyor.

Son zamanlarda özellikle ayakkabılarda sahte ürünler oldukça artmaya başladı. Bilinen markalarda ayakkabılar 1000 lira civarında satılmaya başlayınca sahtelerine olan rağbet de arttı. Çakma ayakkabılar 60 ile 200 lira arasında internetten satışa çıkıyor.

SADECE AYAKKABI DA DEĞİL

Hürriyet'ten Burak Taşçı'nın haberine göre; ayakkabı dışında tişört, takı, çanta, Parfüm, giysilerin de çakmaları orijinal gibi satışa çıkıyor. Orijinal üründen ayırt edebilmek için bazen zorlanılsa da bazı ürünlerde kalitesizlik bariz belli oluyor.

Pazarlarda denetimlerinin olmasına rağmen çakma ürünler tezgahlarda sergilenirken bu ürünleri imal edenler ise genellikle merdiven altı ortamlarda atölye açıyorlar.

İNTERNETTEN KORKUSUZCA SATIYORLAR

Sahte ürünleri gizlemekten çekinmeyen satıcılar orijinal gibi olduğunu öne sürerek birçok ürünün ilanını veriyorlar. WhatsApp iletişim numarası üzerinden ya da e-ticaret sitesi üzerinden alışverişler tamamlanırken sanal pos desteğiyle ya da havale-EFT ile ürünün ücretini anında tahsil edebiliyorlar.

DEV E-TİCARET MARKALARININ SİTESİNDE DE SATILIYOR

Türkiye’de bilinen dev e-ticaret markalarının sitelerinde de sahte ürünler satışa çıkıyor. Özellikle “ikinci el” adı altında satışa çıkan ancak etiketli ve sıfır ürün olarak pazarlanan çakma ürünler büyük rağbet görüyor.

KAPALIÇARŞI’DA ÇANTA SATIŞI!

Kapalıçarşı’da lüks markaların sahte ürünleri binlerce liraya alıcı buluyor. 50 bin liralık çantalar 5 bin liraya birebir benzeri halinde satışa sunuluyor. Bu dükkanlar genellikle referans üzerine müşteri kabul ediyor.

Aydın AĞAOĞLU – Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı

İNTERNET SİTELERİNİN SAHİPLERİ SORUMLUDUR

İnternet üzerinden satışa çıkarılan sahte ürünlere ilişkin olarak Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu “Web siteleri aynı ürünün sahtesini de orijinalini de satıyor. Satış portallarının sahiplerinin sorumluluğu olmalıdır. Tüketici Kanunu’na göre, satıcı, yer sağlayıcı, üretici, ithalatçı, tüketiciye müteselsilen sorumludur.” dedi.

SAHTE ÜRÜNÜ İADE EDİN

Sahte ürünlere ilişkin olarak Ağaoğlu “İnternetten yapılan alışverişlerde 14 gün boyunca tüketicinin iade, iptal hakkı vardır. Sahte olan ürünler aynen iade edilmeli” açıklamasında bulundu.

SATIN ALIRKEN DİKKAT

Ağaoğlu internetten alışveriş yaparken sitede açık adres, telefon, ticari unvan, MERSİS numarası ve cayma hakkı gibi bilgilendirme olan yerlerden ürünlerin temin edilmesi gerektiğini söyledi.

ZABITANIN GÖREVİ DEĞİL

Ağaoğlu “Pazar yerlerinde de bu ürünler açıkça satılıyor ancak zabıtanın görevi marka tecavüzünü önlemek değil. Esas aldatma internet sitelerinde oluyor. Mağazaya, pazara giden birisi ürünü inceleyip alabiliyor. Ancak internetten sahte ürünler orijinal gibi satılıyor. Tüketici aldatılıyor. Orijinal parfümlerin sahteleri de bu yöntemle satılıyor” yorumunu yaptı.

ÜNLÜLERİN REKLAMLARINA KANILMAMALI

Sahte Ürün satıcılarının ünlüleri reklam yüzü olarak kullanılmasına yönelik olarak Ağaoğlu “Reklam yapan ünlüler şöhretlerini ucuza satmamalı. Ahlaki açıdan bu iyi bir durum değil. Ünlüler güvenilir olmayan ürünlerin reklamlarında oynamamalı. İnşaat şirketlerinin reklamlarında da oynayanlar vardı, on binlerce kişi dolandırıldı” dedi.

SAHTE ÜRÜNLERE ‘HAYIR’ DİYORUM

Prof. Dr. Emine Dilek Bahçekapılı Yıldırım - Dermatolog

Piyasada satılan sahte ürünlerin insan vücuduna ilişkin zararlı olduğunu belirten Prof. Dr. Emine Dilek Bahçekapılı Yıldırım “Sahte ürünlerde kullanılan maddeler temas sonrası alerjik reaksiyonlar oluşturabilir. Kanserojen etkiler de görülebilir. Alerjik derken hassasiyet, kızarıklık ve yaralar gibi hastalıklar ortaya çıkabilir. Bu nedenle sahte ürünlere “hayır” diyorum” dedi.

İŞİN UZMANLARINA BIRAKMAK GEREKİYOR

Sosyal medyada ünlenen bazı isimlerin güzellik merkezi açarak ya da internet üzerinden çeşitli kremler satarak cilde iyi geldiğine yönelik reklam yapmalarına yönelik olarak Yıldırım “Sosyal medyada meşhur olanlara güvenmemek gerekiyor. Çıkan kozmetik ürünlerin içerikleri belli değil. İşi bilen kişilerin yapması gerekiyor. Dermatologların alanlarına sahip çıkması gerekiyor. Her cilde her ürün kullanılamaz. Cildi tanıyıp analiz edip ona göre tedavi uygulanması lazım” açıklamasını yaptı.

İĞNELİ İŞLEMLER GÜZELLİK MERKEZLERİNDE OLMAZ