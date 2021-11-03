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Hepsi 18 çift ayakkabının içinden çıktı!

AA |  03 Kasım 2021 Çarşamba - 13:22 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 13:22

Adana'da terör örgütü PKK/KCK soruşturması kapsamında evindeki kolilerde 18 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş 33 örgütsel not ele geçirilen tutuklu Zeynep T. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Sanığın örgütsel notlar bulunan ayakkabıları cezaevindeki PKK'lı teröristlere göndermeye çalıştığı belirtilen iddianamede, Zeynep T'nin 2009'da Tüpraş'a yönelik saldırı planı nedeniyle Kocaeli'de cezaevinde bulunduğu süreçte PKK elebaşına açlık grevlerine ilişkin örgütsel mektuplar yazdığı ve cezaevinde bu grevleri organize ettiği bilgisine yer verildi.


Adana'da terör örgütü PKK/KCK  soruşturması kapsamında evindeki kolilerde 18 çift ayakkabının tabanına gizlenmiş  33 örgütsel not ele geçirilen ve örgütün "cezaevi bölgeler sorumlusu" olduğu  iddiasıyla tutuklanan Zeynep T. hakkında 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle  dava açıldı. 
 
Tutuklu Zeynep T. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen  soruşturma tamamlandı. Sanık hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" ve "infaz  kurumuna veya tutukevine yasak eşya sokma" suçlarından hazırlanan 195 sayfalık  iddianame, Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
 
İddianamede, sanığın terör örgütü mensuplarıyla irtibat ve iltisaklı  olduğu, PKK/KCK adına propaganda ve eleman temini faaliyetlerinde bulunduğu ve  örgütsel toplantılara katıldığı anlatıldı.
 
Sanığın ikametine özel harekat polislerinin desteğiyle yapılan  baskında, evindeki kolilerde 18 çift spor ayakkabının tabanına gizlenmiş ve küçük  puntolarla yazılmış 33 örgütsel not bulunduğu, bunların örgütün sözde üst  yönetimi tarafından gönderildiği ve teröristlere yönelik talimatlar içerdiği  iddianamede belirtildi.
 
Zeynep T'nin cezaevindeki PKK'lıların moral ve motivasyonunu artırmak,  örgüt bilincini pekiştirmek kastıyla sözde yönetim kadrosunun talimatlarını spor  ayakkabı tabanlıklarına gizleyerek, ayakkabıları farklı illerdeki cezaevlerine  göndermeye çalıştığı, iddianamede aktarıldı.
 
İddianamede, 10 Temmuz 2020'de Zeynep T'nin ikametine yapılan  operasyonda PKK/KCK terör örgütünün sözde "dönemsel eylem ve faaliyet  stratejilerinin" yazılı olduğu dokümanlar ele geçirildiği, sanığın üstlendiği  görevlere ilişkin bilgiler ve örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü  dönemlere ait fotoğraflar da bulunduğu belirtildi.
 
Zeynep T'nin İzmir, Manisa, Ankara, Diyarbakır, Batman ve Mersin'de  "terör örgütü PKK üyeliği" nedeniyle cezaevlerinde bulunan tutuklu ve  hükümlülerin aileleriyle görüştüğü bilgisine de yer aldı.
 
İddianamede, Zeynep T'nin terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey  yöneticilerine direkt bağlı olarak faaliyet gösteren "Zindan Komitesi" adına  "cezaevi bölgeler sorumlusu" olarak Türkiye genelinde faaliyet gösterdiği  belirtildi.
 
Sanığın faaliyetleri tanık ifadesinde
 
İddianamede, ifadesine yer verilen bir tanık, kardeşinin cezaevinde  olduğunu, Zeynep T'nin bir gün tanımadığı biriyle yanına geldiğini belirterek,  "Kardeşime teslim edilmek üzere bir çift spor ayakkabı hazırladığını ve bunu ona  teslim edip edemeyeceğimi sordu. Ben bu teklifi kabul etmedim." beyanında  bulundu.
 
Sanığın PKK/KCK güdümündeki yayın mecralarında kara propaganda  yürüttüğü belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:
 
"Zeynep T'nin 'Şinya' kod adıyla terör örgütü PKK/KCK'nın 'cezaevi  bölgeler sorumlusu' sıfatıyla örgütün stratejisi ve amaçları doğrultusunda  gizliliğe azami düzeyde riayet ederek sıkı bir disiplinle faaliyet yürüttüğü,  ikametinde terör örgütü PKK/KCK adına yapmış oldukları faaliyetlerinden dolayı  tutuklanan örgüt mensuplarının bulundukları cezaevlerine gönderilecekleri  anlaşılan farklı renk ve numaralardan oluşan 18 çift spor ayakkabının tabanına  gizlenmiş ve küçük puntolarla yazılmış 33 örgütsel pusulanın ele geçirildiği, bu  ayakkabıları cezaevinde bulunan örgüt mensuplarına iletmeye çalıştığı ve örgütün  hiyerarşik yapısına dahil olup iradesini örgüte özgülediği dikkate alınarak,  'silahlı terör örgütüne üye olma' ve 'infaz kurumuna veya tutukevine yasak eşya  sokma' suçlarından cezalandırılması talep olunur."
 
Çantasında 11 kilo 730 gram patlayıcıyla yakalanmıştı
 
İddianamede, Zeynep T'nin 2007 yılında güvenlik güçlerinin Kocaeli'de  yaptığı operasyonda, çantasında 11 kilo 730 gram A4 tipi plastik patlayıcı ve 10  elektrikli kapsül ile yakalandığı ve terör örgütü PKK'nın talimatıyla Tüpraş'ın  İzmit Rafinerisi'ne yönelik bombalı eylem hazırlığında olduğu ve olayla ilgili  Zeynep T. ile 12 şüphelinin yakalandığı bilgisine de yer verildi.
 
Zeynep T'nin "silahlı terör örgütüne üye olma", "patlayıcı madde  taşıma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 12 yıl hapis cezasına  çarptırıldığı ve 2019 yılında tahliye olduğu iddianamede belirtildi.
 
İddianamede, sanığın Kocaeli'de cezaevinde bulunduğu süreçte terör  örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a açlık grevlerine ilişkin örgütsel içerikli  mektuplar yazdığı ve cezaevinde grevleri organize ettiği bilgisi yer aldı.
 

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Adana PKK örgütsel not
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