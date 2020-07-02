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Hemşire robotu "Atacan" göreve başladı

AA |  02 Temmuz 2020 Perşembe - 16:50 | Son Güncelleme : 02 07 2020 - 16:52

Erzurum'da, Atatürk Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencilerinin yeni tip corona virüsten (Kovid-19) sağlıkçıları korumak için tasarladığı hemşire robot "Atacan", Kovid-19 servisindeki hastalara yemeklerini dağıtıp ilaçlarını veriyor.


Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı'nın talebiyle  üniversitenin tıp ve mühendislik fakültelerinin disiplinler arası çalışması  kapsamında, mühendislik fakültesi öğrencileri, sağlık çalışanlarının Kovid-19  servisindeki hastalarla temasını en aza indirip onları virüslerden korumak  amacıyla robot tasarladı.
 
Robotun ilk prototipini 10 günde tasarlayan öğrenciler, daha sonraki  süreçte geliştirdikleri robotu, test için, bir süre önce Atatürk Üniversitesi  Araştırma Hastanesine getirdi.
 
Dezenfekte edildikten sonra, mobil aplikasyon ile üzerine bırakılan  yemek ve ilaçları telefon uygulamasıyla Kovid-19'lu hastaların odasına götüren  robot, odadan çıkarıldığında tekrar dezenfekte edilerek diğer hastaların odasına  yönlendiriliyor.
 
Böylece hem Kovid-19 servisinde görevli sağlıkçının şüpheli ya da tanı  almış veya tedavisi devam eden hastayla daha az teması sağlanıyor hem de hasta  odasına giriş çıkışlarda giyinilen koruyucu elbise ve ekipmanlardan tasarruf  sağlanıyor.
 
Hastane Başhekimi Prof. Dr. Fuat Gündoğdu, AA muhabirine yaptığı  açıklamada, Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Çomaklı'nın, Kovid-19 ile  mücadelede sağlık çalışanlarına her türlü desteği verdiğini söyledi.
 
Türkiye'nin Kovid-19 salgını ile mücadelesinin sürdüğünü ifade eden  Gündoğdu, "Bu robot, yapılan hizmetlerin bir parçası, Rektörümüzün sağlıkçı ve  mühendislik iş birliği başlığı altında çok önemle üzerinde durduğu ürünlerden  birisi. Robot, personelimizi korumak amacıyla hastayla olan teması minimize etmek  için geliştirilen projedir." dedi.
 
Gündoğdu, söz konusu robotun 2 ayda geliştirilerek kullanıma hazır  hale getirildiğini aktardı.
 
Sağlıkçılar "Atacan"dan memnun
Salgın sürecinde özveriyle çalışan sağlık personelinin ve hastaların,  robotun kullanılmasından dolayı memnun olduğunu ifade eden Gündoğdu, şunları  kaydetti:
"Robotla amacımız sağlık çalışanlarının ve sağlık hizmeti alanların  konforunu biraz daha artırmak, endişe ve kaygılarını psikolojik alanda  rahatlatmak. Robotu test ettik, kullanımı çok basit. Telefona indirilen  aplikasyonla robotu kullanıyoruz, robotun üzerindeki monitöre çeşitli  animasyonlar koyarak hastaları bilgilendiriyoruz. Bunların yanı sıra sağlık  personelimizin hasta odasına giriş çıkışta önlük ve maske gibi koruyucu ekipman  değişmesi gerekiyordu, robotla bunların sarfiyatını minimuma indirdik."
 
Gündoğdu, vatandaşların tedbirleri gevşetmeyip maske, el temizliği, ve  sosyal mesafe kurallarına uymasını istedi.
 
Robot sağlık personelinin iş yükünü hafifletti
Kovid-19 hastalarının tedavi edildiği serviste görevli hemşire Mehtap  Çiftçi de sağlıkçıları düşünen kurum yetkilileri ve robotu geliştiren ekibe  teşekkür etti.
 
Ülkenin zor bir süreçten geçtiğini anlatan Çiftçi, "Zaman zaman  hastalarla iç içe olmak zorundayız, Kovid-19 hastalarının odasına sürekli girip  çıkıyoruz. Bu zor süreçte bizler için böyle şeyler düşünülmesi çok güzel. Robot  işimizi kolaylaştıracağa benziyor. Robotun bizi koruduğunu ve yardımcı olacağını  gördük. Yükümüzü hafifletti." diye konuştu.
 
Çiftçi, hastalara şifa olabilmek ve ailelerine virüsü bulaştırmamak  için sağlıkçıların günlerce ve aylarca evlerine gidemediklerini dile getirerek,  vatandaşlardan, bu durumu düşünerek maske, sosyal mesafe ve hijyen konusunda  yeterince hassasiyet göstermelerini istedi.
 
Robotu tasarlayan Makine Mühendisliği öğrencisi Murat Duran ise  robotik çalışmalar üzerine çeşitli işler yaptıklarını belirterek, üniversite  yetkililerinin talebi doğrultusunda "Atacan" ismini verdikleri hemşire robotu  geliştirdiklerini aktardı.
 
"Atacan" doktor ve sağlıkçıların isteğiyle tasarlandı
Robotun ilk prototipinde çeşitli sıkıntılar yaşandığını anlatan Duran,  "İkinci kez robotu daha güzel tasarlayıp geliştirdik. Doktor ve sağlık  çalışanları çok beğendi, onların istekleri doğrultusunda bu işi yaptık. Şu an  robotumuz hastanenin Kovid-19 bölümünde yemek ve ilaç servisinde kullanılıyor."  diye konuştu.
 
Duran, robotun Kovid-19 servisinde çalışan sağlıkçıların iş yükünü  hafifletip, olası enfeksiyon riskini de minimize edeceğini kaydederek, "Robotu  mobil aplikasyon, telefona indirilen uygulama ile kullanabiliyoruz. Robotu  hastanede deneme sürecindeyiz, hemşireler ve hastalar çok memnun. Teknik olarak  80 metreye kadar robotu kontrol edebiliyoruz. Talep olursa üretimini yaparız."  şeklinde konuştu.
 

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Kovid-19 robot atacan corona virüs
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