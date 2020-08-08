Hemşire paylaştı, başhekim isyan etti: Corona hastasını terk ettiler!

Kocaeli Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi’nin pandemi kliniğinde görevli hemşire Eşlif Topuz Arıl, sosyal medya hesabından, koronavirüs şüphesi ile getirilen yaşlı hastanın, yakını tarafından "Alın hastamız sizin olsun ben gidiyorum" diyerek, terk edildiğini öne sürdü. Defalarca çocukları ile yakınlarının telefonla aranarak, hastaneye davet edildiğini, ancak "Sizin işiniz ne, siz bakın" yanıtı aldıklarını öne süren hemşirenin paylaşımını, ​Darıca Farabi Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş de "Allah ıslah etsin'' başlığıyla paylaştı.