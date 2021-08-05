Hemoroitte lazer tedavisiyle aynı gün taburcu olunabilir

Lazer ile hemoroit, anal fissür (anüs çatlağı) ve kıl dönmesinde tedavi başarısının oldukça yüksek olduğunun altını çizen Op. Dr. Bilgin Ünsal Avcıoğlu, “İşlem çoğu zaman genel anestezi gerektirmez, lokal anestezi veya sedasyon anestezisi ile çözümlenmektedir. Lazer ışının etkisi hastalıklı bölgeye olduğu için, sağlam dokular hasar görmez, komplikasyon oranları da çok düşüktür. Lazer ile 20 dakikalık işlemden sonra hasta aynı gün taburcu edilir” dedi.

Halk arasında ‘basur veya mayasıl’ olarak da bilinen hemoroit; ağrı , akıntı, şişlik, kaşıntı ve kanamayla kendini belli ediyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bilgin Ünsal Avcıoğlu, toplumda çok sık görülen hemoroidin, hastaların utandığı, çekindiği bir hastalık grubunda olması nedeniyle hekime başvurma süresinin giderek uzadığına dikkat çekti.

Riskleri göz ardı etmeyin

Hemoroit bölgesindeki hastalıkların şikâyetlerinin çoğunlukla birbirine benzediğinin altını çizen Op. Dr. Bilgin Ünsal Avcıoğlu, birbirine benzeyen hastalıkların en sıklıkla makat çatlağı, hemoroit (basur), anüs ve rektum kanserleri olduğunu ifade etti.

Hastalardaki şikâyetlerin birbirine benzemesi nedeniyle hemoroit veya mayasır diye nitelendirilip, önemli bir sorun olan kanser teşhisinin göz ardı edilmemesi gerektiğini işaret eden Op. Dr. Bilgin Ünsal Avcıoğlu, “Yakınmaları olan kişilerin bir an önce hekime müracaat etmesi, muayene sonrası teşhis konulan hastaların ise tedavisine hızlıca başlanması gerekir. Hemoroidal hastalık veya anüs bölgesinin diğer hastalıklarında (anal fissür, anal fistül ve pilonidal sinüs v.b.) lazer teknolojisi ile hastalar için birçok fayda sağlanabilir” diye konuştu.

Lazer tedavisinde aynı gün taburculuk mümkün

Lazer ile hemoroit, anal fissür (anüs çatlağı) ve kıl dönmesinde (pilonidal sinüs) tedavi başarısının oldukça yüksek olduğunun altını çizen Op. Dr. Bilgin Ünsal Avcıoğlu, “İşlem çoğu zaman genel anestezi gerektirmez, lokal anestezi veya sedasyon anestezisi ile çözümlenmektedir. Lazer ışının etkisi hastalıklı bölgeye olduğu için, sağlam dokular hasar görmez, komplikasyon oranları da çok düşüktür. Lazer teknolojisi sayesinde 20 dakikalık işlemden sonra hasta aynı gün taburcu edilir” ifadelerini kullandı.

Hastalar işlem sonrası dönemi rahat geçiriyor

Bilinen cerrahi yöntemlerden farklı olarak lazer ile tedavide kesi yapılmadığından ve dikiş atılmadığından yapılan işlem sonrasında hastanın daha az ağrı hissedeceğini ve normal yaşamına daha kısa sürede döneceğini belirten Op. Dr. Bilgin Ünsal Avcıoğlu, şunları söyledi:

“Araştırmalara göre işlem sonunda lazer teknolojisi sayesinde hasta konforu üst seviyededir. En önemli husus, işlemin başarısının da yüzde 95-100 gibi yüksek oranlarda gerçekleşmesidir. Nüks oranları da ya hiç yok veya son derece azdır. Bu bağlamda şikâyeti olan hastaların hayat kalitelerini yükseltmeleri için doktora en kısa sürede başvurmaları gerekir.”