Hemoroid nedir? Hemoroid belirtileri nelerdir?

Hemoroid, makat çıkışında görülen toplardamarlardan oluşan, meme şeklindeki makattan taşan yapılardır. Hemoroid hakkında merak edilen her şeyi Proktoloji Uzmanı Dr. Yasir Gözü anlattı.

Hemoroid hastalığı halk arasında basur olarak da bilinmektedir. Anal kanalın içinde hemoroidal yastıkçık adı verilen ve toplardamarlardan oluşan yumak şeklinde yapılar vardır. Bu yapılar herkeste vardır ancak tuvalet sorunu olan insanlarda uzun süreli ıkınmalar ile bu yapılar zamanla büyümeye ve giderek şişmeye başlar. Şişen yapılar makattan dışarı doğru taşar ve hastaların fark edebileceği büyüklükte olur.

Hemoroid Belirtileri Nelerdir?

Hemoroid hastalığı iki grupta incelenir ve belirtilerine göre değişiklik gösterebilir. Bu belirtiler ise şöyledir;

İç Hemoroid

Makatın iç kısmında oluşan, yüzeyi bağırsak iç örtüsü olan mukoza ile kaplı hemoroidlere denir. Rektumun son bölümünde olan anal kanalın iç kısmında bulunur ve dıştan görülmeyebilir

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1. derece hemoroidler çok küçük oldukları için dışarıdan görülmez ancak zaman zaman kendilerini kanama ile gösterebilirler. Hemoroid teşhisi rektoskopi sırasında belirlenir.

2. derece hemoroidlerde ıkınma sırasında hasta kanama ve hemoroid memesi hissedebilir. Bunlar anal muayene esnasında ve ıkınma yardımıyla belirlenir.

3. derece hemoroidlerde ise kanama ve kaşıntıyla birlikte makatta akıntı veya ıslaklık da görülür. Bu hemoroid memeleri dışarı doğru çıkar ve genellikle kendiliğinde içeriye girmez, hasta veya doktor tarafından içeriye gönderilebilir.

4. derece hemoroidlerde kanama, kaşıntı, akıntı, ıslaklıkla birlikte basınçla oluşan şiddetli ağrı görülür. Bu hemoroidlerin en belirgin özelliği her zaman makat dışında duran pakelerdir.

Dış Hemoroid

Bu hemoroid türünde basur anal bölge kısmında oluşur ve üzeri deri ile kaplı makat çevresindeki şişliklerdir. Anüs çıkışında ortaya çıkan bu hemoroid çeşidinde yastıkçıklar gözle görülebilen ve dokunulduğunda elle hissedilebilen bir boyuttadır. Damar içerisinde zorlanmayla kan pıhtıları oluşabilir ve şiddetli ağrılı şişliklere neden olabilir. Kişi bu belirtiler sayesinde dış hemoroidden şüphelenebilir.

Hemoroide Ne İyi Gelir?

Hemoroidin ilerlememesi için hastalar ilk önce beslenme alışkanlıklarını değiştirmelidir. Bağırsak sindirimi için olumlu sonuçlar doğuran lifli ve posalı besinlere ağırlık verilmelidir. Bol bol su içmelidir. Ağrı kesici, fitil ve kremler de hemoroide etkili olabilir.

Uzun süreli hareketsizlik, hemoroid riskini artırır. Bu nedenle kişiler, düzenli egzersizlerle kendisini çok yormadan hemoroidi yaşamından uzak tutabilir. Ayrıca halk arasında oturma banyoları olarak bilinen ılık suyla yapılan banyo da rahatlatıcı olur.