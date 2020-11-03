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Hemen başvurun! 48 ay bin 150 lira ödeme alın

Herkesi çok yakından ilgilendiriyor. İzmir'de yaşanan deprem sonrası yeniden gündeme geldi. Destek sağlanıyor. Ayda bin 150 lira ödeme yapılıyor. Devlet tarafından sağlanan destek 48 aya kadar devam ediyor. Başvuru yapan yararlanıyor.

Hemen başvurun! 48 ay bin 150 lira ödeme alın İzmir’de yaşanan deprem bir kez daha acı gerçeği ortaya koydu. Öldüren deprem değil çürük binalar. Can kayıplarının önüne geçmenin yolu da kentsel dönüşüm. Peki dönüşüm sürecine vatandaş nasıl dahil olacak? Gayrimenkul Hukuku Derneği Avukat Ali Güvenç Kiraz’ın verdiği bilgilere, ön hazırlıktan riskli yapı tespitine, yıkımdan yeniden yapıma kadar tüm aşamalarda izlenecek yol haritası hazırlandı.
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