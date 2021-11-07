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Hematolojik kanser hastalarına "Kovid-19 aşısı yaptırın" önerisi

AA |  07 Kasım 2021 Pazar - 16:41 | Son Güncelleme : 07 11 2021 - 16:41

Türk Hematoloji Derneği (THD) Genel Sekreteri Prof. Dr. Muhlis Cem Ar, hematolojik kanser ve kök hücre nakli hastalarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yaptırmasının sakıncalı olmadığını ve mutlaka aşılanmaların önerildiğini söyledi.


Ar, Antalya'nın Serik ilçesinde THD tarafından düzenlenen "47. Ulusal  Hematoloji Kongresi" dolayısıyla gerçekleştirilen basın toplantında, Kovid-19  salgınından en çok etkilenen gruplardan birisinin hematolojik kanser hastaları  olduğunu belirtti.
 
Bu gruptaki hastaları tedavi etmek amacıyla kullanılan ilaçların  bağışıklık sisteminin baskılanmasına neden olduğunu vurgulayan Ar, "Söz konusu  hastalarda virüse karşı bağışıklık yanıtını oluşturacak hücre grupları ya  hastalık nedeniyle ya da uygulanan tedavi neticesinde işlevini tam anlamıyla  yapamamakta." dedi.
 
Ar, bu durumun virüse karşı savaşın uzamasına ve hastalığın bu hasta  grubunda çok daha ağır seyretmesine yol açtığını kaydetti.
 
Aşılamanın özellikle hematolojik kanserli veya kök hücre nakli geçiren  bağışıklık sistemi baskılanmış hastalarda çok daha fazla önem kazandığını anlatan  Ar, şöyle devam etti:
 
"Mevcut durumda ister aktif hastalığı nedeniyle tedavi altında ister  tedavi sonrası nekahet döneminde olsun hematoloji kanser, kök hücre nakli  hastalarının aşılanmasında sakınca yok. Mutlaka aşılanmaları önerilmekte. Yanıt  oranları aşıya, kişiye ve hastalığa bağlı olarak değişken olmakla birlikte  hastalar Türkiye'de uygulanan inaktif veya mRNA aşılarından herhangi biriyle  aşılanabilir. Söz konusu aşıların bağışıklık sistemi düşük kişilerdeki yanıt  oranları hakkında yapılmış geniş çaplı çalışmalar yok. Ancak birçok hematolojik  hastalığı olan kişide antikor oluşturdukları biliniyor."
 
Ar, gelişmiş ülkelerdeki sağlık otoritelerinin, kullanılan ilaçlar  veya kanserin kendisine bağlı olarak aşıya karşı yanıt elde edememe riskine  rağmen, hastaların aşılanmasının enfeksiyona karşı bir koruma sağlayacağı  konusunda görüş birliği içinde olduğunu ifade etti.
 
"Salgın döneminde olağan dışı deneyimler yaşadık"
 
 THD İkinci Başkanı Prof. Dr. Şule Ünal Cangül de Kovid-19'un  hematolojik hastalığı olan çocuklarda sağlıklı çocuklara göre daha ağır seyirli  olabileceğine dikkati çekti.
 
THD Tönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Reyhan Küçükkaya ise Kovid-19  salgını sürecinde daha önce hiç tanık olmadıkları olağan dışı deneyimler  yaşadıklarını dile getirdi.
 
Aşıyla yapılan mücadelede olumlu sonuçlar alınmasına rağmen salgının  hala çok büyük sağlık sorunu olmaya devam ettiğini belirten Küçükkaya, salgın  döneminde dünya genelinde yaklaşık 18 milyon insanın kalp krizi, 10 milyon  kişinin inme ve 3 milyon insanın da toplardamarların tıkanması nedeniyle öldüğünü  aktardı.
 
Küçükkaya, tütün ürünleri kullanımı, hareketsizlik, kötü beslenme,  toksik maddelere maruz kalma, aşırı kilo, kan şekeri ve yağlarının yüksek  olmasının damar tıkanıklığı açısından en önemli risk faktörleri olduğuna değindi.
 
  
 

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