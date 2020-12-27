Hem yaşlanma belirtilerini geciktiriyor hem de kolajeni artırıyor!

Yaşa bağlı olarak ciltte meydana gelen gevşeme, sarkma ve çizgilerin en büyük sebebi vücudun yıllar içinde kendi doğal kolajen üretimini azaltmasıdır. Bu nedenle medikal estetik işlemlerinde kolajen üretimini destekleyen işlemlerin tercih edilmesi gerekir. Yapılan işlemlerin hem ciltte istenen dolgunluğu yaratması hem de biryandan kolajen üretimine katkı yapmasının önemli olduğunu dile getiren Dr Özgür Esen Çetiner, bu iki işlevi aynı anda sağlayan 'Akıllı Dolgu' uygulamasını anlattı.

KOLAJEN CİLDİN YERÇEKİMİNE KARŞI DİRENCİNİ SAĞLIYOR

''Cilt gençleştirme uygulamalarında en önemli noktaların başında kolajen üretimini arttırmak geliyor. Yaşlanma sürecinde cildimizde bulunan kolajenin yapısında bozulma ve hasarlanma olur. Kolajenin kalitesi azalır ve bu durumun ciltteki karşılığı gevşeme ve elastikiyet kaybıdır. Ayrıca yıkılımın fazla olması ve yerine yeterince yenisinin üretilememesi nedeniyle cilt kolajeni miktar olarak da azalır. Sonuçta yerçekimi etkisinin de sürece katılımıyla elmacık kemikleri üzerindeki dolgunluğun azalması, yanaklarda boşalma ve aşağı doğru sarkma, burun kenarı oluğunda derinleşme, gülme çizgilerinin belirginleşmesi, dudak üzerinde sigara çizgilerinin oluşumu, dudakta büzülme ve ağız kenarında sarkma meydana gelir.

AKILLI DOLGU KOLAJENİN ARTMASINDA ÇOK BAŞARILI

Son yıllarda yaşlanma belirtilerini geciktirme arzusu hem kadınlar hem de erkekler için oldukça önemli hale geldi. Giderek artan bu talep üzerine yaşlanmayla savaşan pek çok medikal estetik yöntem ve uygulamanın gelişmesi söz konusu oldu. Bu süreçte vücudun kendi kolajen üretim mekanizmalarını uyararak kolajen miktarının ve üretilen kolajenin kalitesinin artması hedeflenir. Son zamanlarda çok tercih edilen, kendi kolajenimizi üreten akıllı dolgu yaş almaya bağlı bahsettiğim tüm sıkıntıları gidermede çok başarılı.

AKILLI DOLGUNUN İÇERİĞİNDE NELER VAR?

Ellanse Akıllı dolgu polikarbolaktan içerir.Bu özel madde enjeksiyonundan sonra yapılan çalışmalarda, elektron mikroskobu görüntüleri cilt için çok önemli olan tip1 kolajenin üretimini ve artışını göstermiştir. Sonuçta PCL partikülleri tamamen biyo emilime uğradığında ,lifting etkisini ve dolgunluğu verecek yeterli miktarda kolajen oluşmuş olur. Yaklaşık 30 yıldan beri cerrahi uygulamalarda dikiş ipi olarak güvenle kullanılan kaprolakton, kolajen üreten hücreleri uyararak dokunun yeni ve sağlam kolajenini üretmesine yol açar.

Biyouyumlu yapısıyla alerji yan etki yapma insidansı doğru tekniklerle uygulandığında yok denecek kadar azdır.

AKILLI DOLGU NASIL UYGULANIR?

Kolajen uyaran dolguların uygulanışı diğer dolgularda olduğu gibi çok kolaydır. Bu nedenle küçük bir dokunuş olarak ifade edilebilir. Lokal anestezik ile uygulanması nedeniyle ağrısızdır. Uygulama sonrasında günlük yaşama hemen dönülebilir. İlk uygulama anında görülen hafif dolgunluk jele aittir ve birkaç haftada kaybolur. Gerçek etki için 3-4 ayın dolmasını beklemek gerekir. Çünkü yeterli kolajen oluşumu için bu süreye gerek vardır. Bu sürenin sonunda ciltte istenen lifting etkisi ve dolgunluğun yanı sıra cilt kalitesinde ve görüntüde iyileşme görülür.

AKILLI DOLGU 4 YILA KADAR KALICILIK SAĞLAYABİLİR

Akıllı dolgu, bir yıldan dört yıla kadar kalıcılık sağlayabilen dört ayrı formdadır. Yüz bölgesinde dudaklar ve gözaltları dışında hacim ve lifting gereksinimi olan her yere uygulanabilir. El sırtı, boyun ve dekoltede cilt kalitesini ve elastikiyeti arttırmak amacıyla uygulanmaktadır. Yüzdeki yara izlerine, derin akne izlerine de yardımcı olabilir.