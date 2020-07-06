Hem kalbinizi koruyun hem de 'corona'dan korunun

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa bölgesi için uzun ve sıcak geçecek bir yaza hazırlıklı olunması gerektiğinin açıklandığını belirten Kardiyoloji Uzmanı Dr. Saim Sağ, “Yüksek sıcaklıklar çalışanlar, kronik rahatsızlığı olanlar kadar özellikle yaşlıları da etkiliyor. Yüksek sıcaklık, sıcak çarpmasını tetikleyebilir ve kardiyovasküler, solunum ve böbrek hastalıklarında mevcut koşulları kötüleştirebilir. Sıcak havanın olumsuz sağlık etkilerini önlemek sadece kalp sağlığınızı değil, aynı zamanda korona virüs hastalığından korunmamıza da yardımcı olur. Korona virüs salgınının görüldüğü ilk yaz mevsiminde kalp hastalarının sıcak havalarda serin kalmak için ne yapması gerektiğini öğrenmesi oldukça önemlidir” dedi.

Sıcak havada vücut sıcaklığını normal seviyelerde kalmasını sağlamak kalbe, akciğerlere ve böbreklere ekstra yük getirdiğini ifade eden Dr. Sağ, “Bu, kalp rahatsızlığı varsa daha büyük risk altında olabileceğiniz anlamına gelir. Bedenin ısı dengesini korumada başvurduğu mekanizmalar cilt kan akımını arttırmak ve terlemedir. Normal ortam sıcaklıklarında kalbimizin derimize yolladığı kan miktarı yüzde 10 iken, bu rakam aşırı sıcaklarda yüzde 70’lere kadar yükselir. Eğer sıcakla birlikte nem oranı da çok yükselirse, ter kolayca buharlaşıp havaya karışamaz ve terleyerek serinleme mekanizması çok iyi çalışamaz. Bu durumda kalbimiz bedenimizin artan oksijen miktarını karşılayabilmek için daha çok çalışıp daha çok yorulur ve kalp problemlerinin ortaya çıkma ihtimali artar. Bu riskler mevcut Covid-19 salgını sırasında normalden daha fazladır, çünkü virüs aynı zamanda kalp, akciğer ve böbrekleri de etkiler” dedi.