'Hem Kadın Hem Anne' 7. bölüm fragmanı!

Kanal D’nin sunuculuğunu İpek Dağıstanlı’nın yaptığı programı “Hem Kadın Hem Anne” yeni bölümü ile ekrana geliyor.

Programın bu bölümünde; yeni doğan bebek bakımı, ilk yardım ve zarafet konuları işlenecek. Yeni doğan hemşiresi, hamile eğitmeni Esra Ertuğrul yeni doğan bebeklerin bakımı hakkında annelere pratik bilgiler verecek. Günün bir diğer konuğu ise iletişim ve zarafet uzmanı Gökhan Dumanlı olacak. Dumanlı, sadece sosyal ve kurumsal ortamda değil, sanal ortamlarda da dikkat etmemiz gereken görgü kurallarından bahsedecek. Konuklarla kariyer ve anneliği nasıl başarıyla yürüttükleri hakkında sohbet edilen “Kahve Molası” bölümüne ise; ünlü youtuber Merve Özkaynak misafir olacak.

Programın sit-com bölümü ise “Leyla ve Diğerleri” adıyla izleyici ile buluşacak. Leyla karakterini oyuncu Gizem Terzi canlandırırken, kocası Burak rolünü ise Umut Oğuz üstlenecek.