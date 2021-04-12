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Hellim peyniri koruma altında!

AA |  12 Nisan 2021 Pazartesi - 14:44 | Son Güncelleme : 12 04 2021 - 14:46

Avrupa Birliği (AB), Kıbrıs'ta üretilen hellim peynirini koruma altına alınmış menşe adı olarak tescil etti.


AB Komisyonu, "hellim-halloumi" peynirinin taklit edilmemesi ve hatalı  kullanılmaması amacıyla menşe olarak kayıt edildiğini açıkladı.
 
Buna göre, Kıbrıs adasının herhangi bir yerinde geleneksel yöntemlerle  üretilen hellim peyniri 1 Ekim tarihinden itibaren AB ülkelerinde menşe  statüsünden faydalanacak.
 
Kıbrıs Türk toplumundaki hellim üreticileri de bu koruma kapsamında  yer alacak. Kıbrıs adasında hellim üretiminde geleneksel yöntemlerin  uygulanmasını denetlemek üzere uluslararası akredite bir sistem kurulacak. Hellim  peynirinin ve yapıldığı sütün AB hayvan ve halk sağlığı standartlarına uygun  olması gerekecek.
 
Böylece, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) uygun biçimde  üretilen hellim peynirleri yeşil hattı geçebilecek ve AB ülkelerinde  satılabilecek.
 
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), hellim benzeri farklı peynirlerin AB  ülkelerinde pazarlanması ve satılmasından rahatsız oluyordu. Bu tescille birlikte  sadece adada üretilen peynirler AB ülkelerinde hellim adı altında satışa  çıkarılabilecek.
 
  

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