Helikopter kazasının sebebi belli oldu!

Bitlis Tatvan’da 11 askerin şehit oluğu helikopter kazası ile ilgili kaza kırım heyeti çalışmalarını tamamladı. Kaza kırım heyetinin ayrıntılı çalışmaları sonucu hazırlanan raporda, “4 Mart 2021 saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir. Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14:41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir” denildi.

Bingöl'den kalkan ve Bitlis 'in Tatvan ilçesinde kaza kırıma uğrayan helikopterde şehit 11 askerimiz şehit oldu. Öte yandan 11 askerin şehit oluğu helikopter kazası ile ilgili kaza kırım heyeti çalışmalarını tamamladı.

Kaza kırım heyetinin ayrıntılı çalışmaları sonucu hazırlanan raporda, “4 Mart 2021 saat 14.25’te Muş ile son görüşme yapılmasını müteakip, saat 14.30’dan itibaren ani hava değişimi ile olumsuz hava şartlarıyla karşılaşılmış, bulut içine girilmiştir.

Bunun üzerine pilotlar tarafından geri dönüş kararı verilmiştir. Ancak maalesef saat 14:41’de kaza kırım meydana geldiği değerlendirilmektedir” denildi.

Raporda ayrıca “Olayın meydana gelmesinde helikopterden kaynaklanan bir neden olmadığı, helikopterin bakım faaliyetlerinin mevcut mevzuata uygun olarak zamanında ve uygun şekilde yapıldığı, helikoptere yönelik hava şartları dışında herhangi bir dış etkinin olmadığı” vurgusu da dikkat çekti.