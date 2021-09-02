02 Eylül 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.474 0.00 EURO 9,8400 0.16
USD 8,2900 0.08 ALTIN 483,590 0.00
CANLI BORSA
TÜMÜ

Helikopter destekli kaçak göçmen operasyonu: 48 kişi yakalandı

DHA |  02 Eylül 2021 Perşembe - 9:07 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 9:07

VAN'ın İpekyolu ilçesinde, polis ekiplerince helikopter destekli 3 adrese düzenlenen operasyonda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Operasyon anları helikopterden görüntülenirken, göçmen kaçakçılığı şüphelisi 3 kişi gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İpekyolu ilçesindeki 3 adreste kaçak göçmen olduğu ihbarı aldı. İhbar üzerine harete geçen polis ekipleri, helikopter destekli operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda Afganistan uyruklu 48 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçıkçılığı yaptıkları belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı. Baskın anları, helikopterden çekilen görüntülere de yansıdı. Yakalanan kaçak göçmenler işlemleri İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Göçmenler, buradaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne bağlı geri gönderme merkezine gönderilecek. 
 

ETİKETLER

van göçken helikopter
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.