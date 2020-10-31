31 Ekim 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.112 -1.30 EURO 9,6700 -0.11
USD 8,3410 0.63 ALTIN 504,880 1.51
CANLI BORSA
TÜMÜ

Helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandı

İHA |  31 Ekim 2020 Cumartesi - 15:54 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 15:54

Samsun’un Terme ilçesinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.


Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 82 yaşındaki Yusuf Öğüt evinde rahatsızlandı. Durumun 112 acil servise bildirilmesi üzerine Yusuf Öğüt, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun’a sevkine karar verilen Yusuf Öğüt için Samsun’dan havalanan ambulans helikopter ilçedeki otobüs dinlenme tesislerine inerek hastayı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Öğüt’ün, hastanede anjiyo olacağı öğrenildi.
 

ETİKETLER

samsun hasta helikopter
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.