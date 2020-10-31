Olay, Samsun’un Terme ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 82 yaşındaki Yusuf Öğüt evinde rahatsızlandı. Durumun 112 acil servise bildirilmesi üzerine Yusuf Öğüt, sağlık ekipleri tarafından evinden alınarak Terme Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Samsun’a sevkine karar verilen Yusuf Öğüt için Samsun’dan havalanan ambulans helikopter ilçedeki otobüs dinlenme tesislerine inerek hastayı, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Öğüt’ün, hastanede anjiyo olacağı öğrenildi.
- Haberler »
- Sağlık&Cinsellik Haberleri »
- Helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandı
Helikopter 82 yaşındaki hasta için havalandı
İHA | 31 Ekim 2020 Cumartesi - 15:54 | Son Güncelleme : 31 10 2020 - 15:54
Samsun’un Terme ilçesinde kalp krizi geçiren 82 yaşındaki hasta, ambulans helikopter ile Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi.
- Açık veriden her alanda faydalanmak mümkün
- Yaşları 3, 4, 6 ve 10... Bir annenin en acı bekleyişi!
- Karantinadan kaçan koronavirüs hastası bankta otururken bulundu
- Tekirdağ'da depremle ilgili provokatif paylaşım yapan kişi tutuklandı!
- Çocuklarının cansız bedeni enkaz altından çıkarıldı! Acı haberi alan aile yıkıldı...
- İYİ Parti Lideri Akşener, deprem bölgesinde