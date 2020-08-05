Helal Akreditasyon Kurumu memur alımı yapacak! Helal Akreditasyon Kurumu iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Helal Akreditasyon Kurumu Başkanlığı 27 Temmuz’da memur alımı yapacağını duyurmuştu. Memur alımı başvuruları dün başladı. 11 Ağustos'a kadar sürecek memur alımı ilanında başvuru genel ve özel şartları da belirtildi. Peki, Helal Akreditasyon Kurumu iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

Helal Akreditasyon Kurumu memur alımı yapacak. İlahiyat Fakültesi, Gıda Mühendisliği, Kimya Mühendisliği, Veteriner Fakültesi ya da Uluslararası İlişkiler, Uluslararası İlişkiler ve Avrupa Birliği, Küresel ve Uluslararası ilişkiler, Küresel Siyaset ve Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, Toplumsal ve Siyasal Bilimler lisans programlarının birinden mezun adayların başvurabileceği alım için genel şartlar da belirtildi. Helal Akreditasyon Kurumu iş başvurusu nasıl yapılır, şartları nelerdir?

HELAL AKREDİTASYON KURUMU ŞARTLARI NELERDİR, NASIL BAŞVURULUR?

- ÖSYM tarafından (A) grubu kadrolar için 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında Tablo 1’de belirtilen puan türlerinden 80 veya üzeri puan almış olmak,- ÖSYM tarafından 2018 ve 2020 yılları arasında gerçekleştirilen Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavlarından (İngilizce, Fransızca veya Arapça dillerinin birinden) en az (C) düzeyinde puan almış olmak,

- En az 4 yıllık eğitim veren fakültelerin, Tablo 1’de belirtilen bölümlerini veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen 4 yıllık fakültelerin birinden son başvuru tarihi itibariyle mezun olmak,

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlara sahip olmak,

- 01/01/2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak (1 Ocak 1985 ve bu tarihten sonra doğmuş olanlar),

Adaylar başvuru formu ve başvuru sürecine ilişkin tüm verilere www.hak.gov.tr adresinden erişim sağlayabilecekler.