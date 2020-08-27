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Hekimoğlu yeni sezon fragmanı yayınlandı!

27 Ağustos 2020 Perşembe - 16:18 | Son Güncelleme : 27 08 2020 - 16:18

Zeynep'in istifasıyla birlikte Ateş'in ekibinde boşluk olmuştur.


Ateş ise ekibe yeni birini almak yerine Zeynep'i döndürme çalışmalarına başlar. Bu yüzden de ekip için seçilen tüm adayları tek tek eler. Bu arada yine karmaşık bir vaka Hekimoğlu'nu bekler...
 
Hekimoğlu  Salı 20.00'de Kanal D'de!
 

 

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hekimoğlu yeni sezon fragman
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