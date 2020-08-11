Hekimoğlu yeni sezon fragmanı yayınlandı!

Hekimoğlu’nun merakla beklenen yeni sezon tanıtımı izleyiciden tam not aldı.Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı dizisi Hekimoğlu, yakında 15’inci bölümü ile izleyiciyle buluşacak.

Yayınlandığı her Salı akşamı ilgiyle izlenen dizinin çekimleri devam ederken, sezon tanıtımı da yayınlandı. Tanıtımda diziye yeni bölümlerinde konuk oyuncu olarak katılacak Belçim Bilgin de yer aldı. Timuçin Esen’in canlandırdığı Ateş karakterinin hastanede karşılaşacağı sürprizle dengelerin yeniden değişeceğinin ipuçlarını veren tanıtım izleyiciden tam not aldı.

Karga Seven Pictures Türkiye’den Ömer Özgüner ve Ümmü Burhan’ın yapımcılığını üstlendiği Hekimoğlu, yeni bölümleriyle yakında Kanal D ’de…

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