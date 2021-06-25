Hekimoğlu uluslararası izleyici ile buluşuyor!

Kanal D'de ekrana geldiği iki sezon boyunca ilgiyle izlenen Hekimoğlu, şimdi de dünyanın farklı ülkelerinde izleyici ile buluşacak. Hekimoğlu’nun Asya, Orta ve Doğu Avrupa (CEE), Ortadoğu ve Kuzey Afrika (MENA) ile Latin Amerika’da ekran yolculuğu başlıyor.

Zeki ve esprili diyalogları, şaşırtıcı vakaları ve zeka oyunları ile Türk izleyicisinin alternatif dizi talebini başarıyla karşılayan "Hekimoğlu", orijinal “House M.D.” hayranları tarafından da ilgiyle takip ediliyordu. Diziseverler tarafından "Türk televizyon tarihinin en başarılı adaptasyon dizisi" olarak ilan edilen Hekimoğlu, Asya’da “Afganistan, Hindistan ve Özbekistan"; Orta ve Doğu Avrupa’da "Kosova ve Romanya"; Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da "İsrail" ve Latin Amerika’da “Uruguay”da ekran yolcuğuna devam edecek.

Yapımcılığını Ojo Pictures’ın üstlendiği; başrollerini Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Damla Colbay ve Aytaç Şaşmaz’ın paylaştığı Hekimoğlu’nun yurtdışı satışı Kanal D International tarafından gerçekleştiriliyor.