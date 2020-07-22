Kanal D’nin, yayınlanan her bölümü ile ses getiren dizisi Hekimoğlu, sete çıktı.

Covid 19 nedeniyle çekimlerine ara verilen dizi nin ekibi, Sağlık Bakanlığı’nın önerdiği önlemleri alarak Hekimoğlu’nun çekildiği platoda buluştu. Dizinin 15’inci bölümü için bir araya gelen ekip, hasret giderdi.

Başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık , Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı Hekimoğlu, yayınlandığı her Salı akşamı çok konuşuldu, tartışıldı.

Dünya çapında büyük bir hayran kitlesi edinen House M.D.’nin uyarlaması olan dizi, Türkiye’de Hekimoğlu olarak ayrı bir hayran kitlesi yarattı.