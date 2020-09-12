Ateş için için işler karışmıştır. Bir tarafta çözmesi gereken vakalar diğer tarafta fazlasıyla kafasını karıştıran gönül işleri.

Hekimoğlu 17. Bölüm Fragmanı- 2 yayında! Hekimoğlu iki ateş arasında.Ateş için için işler karışmıştır. Bir tarafta çözmesi gereken vakalar diğer tarafta fazlasıyla kafasını karıştıran gönül işleri!