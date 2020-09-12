12 Eylül 2020 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.103 0.33 EURO 8,8630 0.65
USD 7,4770 0.37 ALTIN 466,870 0.15
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hekimoğlu iki ateş arasında

12 Eylül 2020 Cumartesi - 17:13 | Son Güncelleme : 12 09 2020 - 17:13

Ateş için için işler karışmıştır. Bir tarafta çözmesi gereken vakalar diğer tarafta fazlasıyla kafasını karıştıran gönül işleri.


Hekimoğlu 17. Bölüm Fragmanı- 2 yayında! Hekimoğlu iki ateş arasında.Ateş için için işler karışmıştır. Bir tarafta çözmesi gereken vakalar diğer tarafta fazlasıyla kafasını karıştıran gönül işleri! 
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de.
 

ETİKETLER

Hekimoğlu Kanal D fragman
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.