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Hekimoğlu final bölümü fragmanı yayında!
Hekimoğlu final bölümü fragmanı yayında!
20 Mayıs 2021 Perşembe - 12:01
| Son Güncelleme : 20 05 2021 - 12:01
Ateş, İpek ile yakınlaşmaya başlıyor!
SONRA OKU
Ateş, zor bir vakanın peşindeyken Memoli, yeni bir
hastane
için İpek'ten referans almaya çalışıyor. İpek ise, Ateş'in kendisi ile ilgilenmesinden hoşnut bir şekilde onun oyununa katılıyor.
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da
Kanal D
'de!
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