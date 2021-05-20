20 Mayıs 2021 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.443 -1.13 EURO 10,2470 -0.02
USD 8,3950 -0.20 ALTIN 504,870 -0.17
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hekimoğlu final bölümü fragmanı yayında!

20 Mayıs 2021 Perşembe - 12:01 | Son Güncelleme : 20 05 2021 - 12:01

Ateş, İpek ile yakınlaşmaya başlıyor!


Ateş, zor bir vakanın peşindeyken Memoli, yeni bir hastane için İpek'ten referans almaya çalışıyor. İpek ise, Ateş'in kendisi ile ilgilenmesinden hoşnut bir şekilde onun oyununa katılıyor.
 
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

ETİKETLER

hekimoğlu final bölüm
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.