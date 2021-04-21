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Hekimoğlu Emre'yi kovuyor!

21 Nisan 2021 Çarşamba - 11:53 | Son Güncelleme : 21 04 2021 - 11:53

Kanal D'nin merakla beklenen dizisi Hekimoğlu'nun 47. bölüm fragmanı yayında!


 
Hekimoğlu tarafından kovulan Emre iç hesaplama yaşıyor. Zeynep ile dertleşen Emre'yi bundan sonra ne bekliyor? Tekrar ekibe geri dönecek mi?
 

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
 

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