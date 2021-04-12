Hekimoğlu dizisinin başrolü Aytaç Şaşmaz koronavirüse yakalandı!

“MASKE TAKIP ÖNLEM ALMAYI UNUTMAYIN”

"TİMUÇİN ESEN BANA ÇOK ŞEY KATTI"

Geçtiğimiz haftalarda bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıyan Aytaç Şaşmaz, muhabirlerin sorularını yanıtlamıştı. Şaşmaz, 'Hekimoğlu' dizisi ile ilgili sorulara; "Dizinin önümüzdeki sene devam edip etmeyeceğini inanın ben de bilmiyorum. Şimdilik her şey yolunda, gayet güzel gidiyor. Timuçin ağabey (Esen) ile çok güzel bir abi kardeşliğimiz var. Çok büyük oyuncudur kendisi, bana da çok şey kattı, tecrübelerinden faydalandım" diye yanıt vermişti.