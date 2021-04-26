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Hekimoğlu dizisinde flaş ayrılık!

26 Nisan 2021 Pazartesi - 12:18 | Son Güncelleme : 26 04 2021 - 12:18

Kanal D'nin sevilen dizisi Hekimoğlu'nda flaş bir ayrılık yaşandı. Sevilen dizinin final yapmasına beş bölüm kala, başarılı oyuncu Damla Colbay projeye veda etti.


Kanal D’nin başrollerinde Timuçin Esen, Okan Yalabık, Ebru Özkan, Kaan Yıldırım, Aytaç Şaşmaz ve Damla Colbay’ın yer aldığı, Ojo Pictures imzalı Hekimoğlu dizisi final yapmaya hazırlanıyor.
 
Dizinin bitmesine beş hafta kala, flaş bir de ayrılık yaşandı. Hekimoğlu'nda 'Zeynep Can' karakterine hayat veren başarılı oyuncu Damla Colbay, projeye veda etti. Colbay'ın rol arkadaşı Kaan Yıldırım, başarılı oyuncunun veda konuşması yaptığı setten bir videosunu paylaştı.
 
 
Damla Colbay'ın rol arkadaşlarına ve set çalışanlarına veda ettiği anlarda gözyaşlarını tutamadığı da görüldü.
 

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