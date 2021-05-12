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Hekimoğlu 50. Bölüm Fragmanı yayında!

12 Mayıs 2021 Çarşamba - 17:47 | Son Güncelleme : 12 05 2021 - 17:47

Hekimoğlu 50. Bölüm Fragmanı yayında! Ateş ve yeni ekibi iş başında!


Ateş yeni gelen hastanın kanserini çözmeye çalışır bu sırada da yeni ve kalablık ekibiyle beyin fırtınası yapar.
 
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
 

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