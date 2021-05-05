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Hekimoğlu 49. bölüm fragmanı yayında!
Hekimoğlu 49. bölüm fragmanı yayında!
05 Mayıs 2021 Çarşamba - 12:42
| Son Güncelleme : 05 05 2021 - 12:42
Kanal D'nin salı akşamları izleyici ile buluşan dizisi Hekimoğlu'nda Ateş kendisine yeni ekip oluşturuyor.
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Tüm ekibin ayrılmasında sonra Ateş, İpek'e inat olsun diye yeni bir yöntemler kendisine yeni bir ekip oluşturmaya başlar. Diğer taraftan Ateş'teki tuhaf durumu Orhan anlamlandırmaya çalışır.
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da
Kanal D
'de!
ETİKETLER
hekimoğlu
ateş
yeni ekip
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