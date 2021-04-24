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Hekimoğlu 47. Bölüm Fragmanı - 2

24 Nisan 2021 Cumartesi - 14:59 | Son Güncelleme : 24 04 2021 - 14:59

Hekimoğlu 47. Bölüm Fragmanı- 2 yayında! Bu sefer ikna edilmesi gereken kişi Hekimoğlu oluyor!


Umutsuz durumda olan bir hastanın eşi inatla karısının yanında beklemektedir. Ateş artık yapılacak bir şey olmadığını söylese de ekip tarafından ikna edilecektir. 
 
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
 
 
 

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