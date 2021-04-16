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Hekimoğlu 46. Bölüm fragmanı!

16 Nisan 2021 Cuma - 16:20 | Son Güncelleme : 16 04 2021 - 16:20

Hekimoğlu 46. Bölüm fragmanı yayında! Ateş, Memoli'nin yeni işini sabote ediyor...


Memoli yeni işi için Hekimoğlu'ndan referans isteyecekken tam tersi bir durum olur. Memoli'nin görüşmesi Ateş tarafından sabote edilir. Ateş neden Memoli'nin gitmesini istemiyor?
 
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
 

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