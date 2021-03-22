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Hekimoğlu 42. bölüm fragmanı yayında!

22 Mart 2021 Pazartesi - 11:42 | Son Güncelleme : 22 03 2021 - 11:42

Uçakta durumlar kötüleşiyor, Ateş bir çaresini bulmak zorunda. Teker teker hastalanan yolcuların sağlık durumlarında beklenmedik gelişmeler oluyor.


İpek, herkes için endişelenmeye başlıyor ve Ateş'e geri dönmeleri gerektiğini hatırlatıyor. Ateş ise büyük bir risk alarak uçakta yolculardan birini ameliyat etmeye kalkıyor. Peki bu işin sonunda neler olacak? Hekimoğlu insanları kurtarabilecek mi?

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