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Hekimoğlu 42. Bölüm Fragmanı- 2

20 Mart 2021 Cumartesi - 16:12 | Son Güncelleme : 20 03 2021 - 16:15

Hekimoğlu 42. Bölüm Fragmanı- 2 yayında!


Ateş ve İpek'in olduğu uçakta yolcular nedeni bilinmeyen bir durumdan dolayı enfekte olurlar. Tek tek rahatsızlanan yolcuların en büyük şansı Ateş Hekimoğlu'dur! Ateş ve İpek olayı çözmeye çalışırken korkulan olur ve İpek'te hasta olur. Diğer tarafta hastanede de işler yolunda gitmez. Orhan, Memoli, Zeynep ve Emre bir hastanın gizemli durumunu çözmeye çalışır. 

Hem İpek'le ilgilenen hem de yolculara çare olmaya çalışan Ateş ise zor bir karar vermek zorunda kalır. Emre ise yoğun çabaları sonucunda olayı çözer.
 
Ateş ne yapacak? İpek iyileşecek mi?
 
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
 

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