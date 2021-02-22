22 Şubat 2021 Pazartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.558 -0.16 EURO 8,5560 1.09
USD 7,0390 0.83 ALTIN 407,450 1.86
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hekimoğlu 38. bölüm fragmanı yayında!

22 Şubat 2021 Pazartesi - 16:54 | Son Güncelleme : 22 02 2021 - 16:55

İpek, Ateş'in onlara oynadığı oyunu öğreniyor.


İpek, Ateş'in onlara oynadığı oyunu öğreniyor. Öte yandan Ateş, zorlu bir vakayla daha karşı karşıya kalıyor. Küçük bir kızın hayatına dokunuyor ve duygusal anlar yaşanıyor.
 

 

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'de Kanal D'de!

ETİKETLER

ipek ateş oyun
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.