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Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı- 2 yayında
Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı- 2 yayında
06 Şubat 2021 Cumartesi - 15:02
| Son Güncelleme : 06 02 2021 - 15:02
Hekimoğlu 36. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! İpek'ten, Hekimoğlu'na büyük darbe!
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Yeni gelen bir hasta Ateş'e zor anlar yaşatıyor. Hasta ile ortak noktasını anlayan Ateş ise duruma bu tarafından yaklaşıyor.
İpek ise Ateş'in ilaçlarını kesince Ateş kriz geçiriyor!
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da
Kanal D
'de!
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ETİKETLER
Hekimoğlu
İpek
Hekimoğlu 36. Bölüm Fragmanı
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