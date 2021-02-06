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Hekimoğlu 36. bölüm fragmanı- 2 yayında

06 Şubat 2021 Cumartesi - 15:02 | Son Güncelleme : 06 02 2021 - 15:02

Hekimoğlu 36. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! İpek'ten, Hekimoğlu'na büyük darbe!


Yeni gelen bir hasta Ateş'e zor anlar yaşatıyor. Hasta ile ortak noktasını anlayan Ateş ise duruma bu tarafından yaklaşıyor.
 
İpek ise Ateş'in ilaçlarını kesince Ateş kriz geçiriyor!

 

Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
 

 

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