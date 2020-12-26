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Hekimoğlu 31. Bölüm Fragmanı- 2 yayında

26 Aralık 2020 Cumartesi - 17:33 | Son Güncelleme : 26 12 2020 - 17:33

Hekimoğlu 31. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Hekimoğlu, İpek'e bir teklifte bulunuyor!


İpek'in doğurganlık ilaçları aldığını öğrenen Hekimoğlu, İpek'e bir teklifte bulunur. İpek ise ne tepki vereceğini bilemez. İpek Ateş'in teklifini kabul edecek mi?
 
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

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