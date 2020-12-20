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Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı yayında!

20 Aralık 2020 Pazar - 14:54 | Son Güncelleme : 20 12 2020 - 14:54

Hekimoğlu başına gelenlerden sonra doğru sonuca ulaşmaya çalışıyor!


Hekimoğlu başına gelen talihsiz bir olay sonrasında kendisini sorgulamaya başlıyor!
 
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

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