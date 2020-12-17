Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı yayında!

Hekimoğlu'nu vuran kişi kim ve Hekimoğlu'ndan ne istiyor?

Hastaneye giren bir adam Hekimoğlu'nu vurur. Yatağından kalkan ve o kişinin yanına giden Hekimoğlu onu neden vurduğunu sorar. Bu kişi kim? Hekimoğlu'ndan ne istiyor?