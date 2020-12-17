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Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı yayında!

17 Aralık 2020 Perşembe - 10:35 | Son Güncelleme : 17 12 2020 - 10:35

Hekimoğlu'nu vuran kişi kim ve Hekimoğlu'ndan ne istiyor?


Hastaneye giren bir adam Hekimoğlu'nu vurur. Yatağından kalkan ve o kişinin yanına giden Hekimoğlu onu neden vurduğunu sorar. Bu kişi kim? Hekimoğlu'ndan ne istiyor?
 
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!

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hekimoğlu fragman yayın
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