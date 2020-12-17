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Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı yayında!
Hekimoğlu 30. bölüm fragmanı yayında!
17 Aralık 2020 Perşembe - 10:35
| Son Güncelleme : 17 12 2020 - 10:35
Hekimoğlu'nu vuran kişi kim ve Hekimoğlu'ndan ne istiyor?
SONRA OKU
Hastaneye giren bir adam Hekimoğlu'nu vurur. Yatağından kalkan ve o kişinin yanına giden Hekimoğlu onu neden vurduğunu sorar. Bu kişi kim? Hekimoğlu'ndan ne istiyor?
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da
Kanal D
'de!
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