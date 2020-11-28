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Hekimoğlu 27. bölüm fragmanı

28 Kasım 2020 Cumartesi - 17:26 | Son Güncelleme : 28 11 2020 - 17:26

Hekimoğlu 27. Bölüm Fragmanı - 2 yayında! Ekip bir ikileme düşüyor!


Karaciğer hastası bir hasta ekip arasında infiale sebep oluyor. 
 
Söyleyecekleri bir sır tüm olayların seyrini değiştirebilir. Nasıl bir karar çıkacak?
 
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da Kanal D'de!
 

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