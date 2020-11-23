Hekimoğlu 26. bölüm 2. fragmanı yayında!

Can isimli çocuğun ölümcül bir hastalığı vardır. Ateş, aynı hastalıkla 12 yıl önce karşılaşmıştı ve hastasını kaybetmişti. Bu vaka onun geçmiş ile bir hesaplaşması haline gelir. Çocuğu, İpek'in bilgisi dahilinde muayene eder. Aldığı örnekleri biyopsiye gönderen Ateş, İpek'in sert tavrı ile karşılaşır. İpek'e göre Ateş, geçmiş ile hesaplaşırken küçük çocuğu denek olarak kullandığını düşünür. Ona bu vakada yardım edenler de İpek'in hışmından kurtulamazlar.

Ateş, gerçekten de 12 yıl önce çözemediği vaka yüzünden çocuğu kullanıyor mu? Can, bu ölümcül hastalığı yenebilecek mi? İpek ile Ateş arasında neler yaşanacak?