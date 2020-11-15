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Hekimoğlu 25. bölüm fragmanı yayında!
Hekimoğlu 25. bölüm fragmanı yayında!
15 Kasım 2020 Pazar - 14:16
| Son Güncelleme : 15 11 2020 - 14:16
Hekimoğlu, aşkın varlığını sorguluyor!
SONRA OKU
Hekimoğlu, Orhan'ın karşısında
aşk
ın varlığını sorguluyor. Selin ise Hekimoğlu'ndan uzaklara gideceğinin haberini veriyor. Ateş ve Selin arasında aşk yaşanacak derken ayrılık rüzgarları mı esecek?
Hekimoğlu yeni bölümüyle Salı 20.00'da
Kanal D
'de!
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