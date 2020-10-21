Ateş Hekimoğlu'na musallat olan bir hasta ondan kendisini tedavi etmesini istiyor ancak Ateş buna biraz sert çıkıyor. Hastanede ortalık karışıyor. Hastaya bulaşıcı bir hastalık olan AİDS tanısı konuyor. Ancak hasta, Zeynep onu muayene ederken yüzüne öksürünce olanlar oluyor. Emre ve Zeynep yakınlaşmasına neden olan bu durum, sonrasında hangi olaylara sahne olacak?
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Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayında!
21 Ekim 2020 Çarşamba - 17:21 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 17:31
Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zeynep ve Emre arasındaki sürpriz yakınlaşma aşka mı dönüşüyor?
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