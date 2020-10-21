21 Ekim 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.212 0.09 EURO 9,2770 -0.24
USD 7,8130 -0.67 ALTIN 483,480 0.26
CANLI BORSA
TÜMÜ

Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayında!

21 Ekim 2020 Çarşamba - 17:21 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 17:31

Hekimoğlu'nun yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zeynep ve Emre arasındaki sürpriz yakınlaşma aşka mı dönüşüyor?


Ateş Hekimoğlu'na musallat olan bir hasta ondan kendisini tedavi etmesini istiyor ancak Ateş buna biraz sert çıkıyor. Hastanede ortalık karışıyor. Hastaya bulaşıcı bir hastalık olan AİDS tanısı konuyor. Ancak hasta,  Zeynep onu muayene ederken yüzüne öksürünce olanlar oluyor. Emre ve Zeynep yakınlaşmasına neden olan bu durum, sonrasında hangi olaylara sahne olacak?

ETİKETLER

hekjimoğlu fragman ateş
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.