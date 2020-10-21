Hekimoğlu 23. bölüm fragmanı yayında!

Ateş Hekimoğlu'na musallat olan bir hasta ondan kendisini tedavi etmesini istiyor ancak Ateş buna biraz sert çıkıyor. Hastanede ortalık karışıyor. Hastaya bulaşıcı bir hastalık olan AİDS tanısı konuyor. Ancak hasta, Zeynep onu muayene ederken yüzüne öksürünce olanlar oluyor. Emre ve Zeynep yakınlaşmasına neden olan bu durum, sonrasında hangi olaylara sahne olacak?