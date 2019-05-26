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Hekimlerin askerlik yükümlülüğünde yeni dönem

26 Mayıs 2019 Pazar - 12:37 | Son Güncelleme : 26 05 2019 - 12:37

Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu. Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Bunun yanında doktorların askerlik hizmetini nasıl yapacakları da netleşti.


Askerlik süresi herkes için 12 aydan 6 aya iniyor. Sistem yürürlüğe girdiğinde 6 ayı dolduranlar terhis edilebilecek. 30 bin liralık askerlik bedeli peşin ise alınacak. 6 aydan sonra kalmak isteyenlere 2 bin lira harçlık verilecek. Askerliğini subay olarak yapan doktorlar zorunlu hizmet yükümlülüğünü yapmış sayılacak. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,, yeni askerlik sisteminde hekimlerin askerlik görevini nasıl ve hangi koşullarda yerine getireceğine ilişkin açıklamada bulundu. TBMM Milli Savunma Komisyonundan geçen kanun teklifiyle hekimlerin, devlet hizmeti yükümlülüğünü iki bakanlığın ortak belirlediği yerlerde yapmaları halinde askerlik görevini yerine getirmiş sayılacaklarını ifade eden Koca, "Kanun teklifinin yasalaşması ile hekimler için yeni bir dönem başlamış olacak." dedi.  
 
Koca, hekimlerin yeni askerlik sisteminden nasıl yararlanacaklarına ilişkin, şu bilgileri verdi:"Milli Savunma Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığının müştereken belirlediği yerlerde devlet hizmeti yükümlülüğünü yapmak isteyen hekimler öncelikle yedek subay aday adayı olarak temel eğitim alacak. Temel eğitim sonrası hekimler görevlerini yapmak üzere Sağlık Bakanlığı emrine verilecek. Görev yerlerinde devlet hizmeti yükümlülüğünü tamamlayan hekimler, asteğmen rütbesi ile terhis edilerek askerlik görevlerini de tamamlamış sayılacak. Milli Savunma ve Sağlık Bakanlıkları, kanuna tabi olarak çalışmaya uygun yerleri her celp ve atama döneminde ortak olarak tespit edecek. Uygulamanın usul ve esaslarının belirlenmesi için her iki Bakanlığa ortak mevzuat hazırlama yetkisi de veriliyor."
 

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