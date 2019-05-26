Hekimlerin askerlik yükümlülüğünde yeni dönem

Yeni askerlik sisteminin detayları belli oldu. Askerlik hizmeti yedek subay, yedek astsubay, erbaş ve er olarak yerine getirilecek. Hizmet süresi, erbaş ve erler için 6 ay, yedek subay ve yedek astsubaylar için 12 ay olacak. Bunun yanında doktorların askerlik hizmetini nasıl yapacakları da netleşti.

