Hedef Holding ne zaman işlem görecek?

Hedef Holding'in halka arz süreci tamamlandı. Hedef Holding hisselerinin ne zaman işlem göreceği yatırımcı tarafından merak ediliyor. İnfo Yatırım liderliğinde oluşturulan 23 üyeli konsorsiyum aracılığıyla gerçekleşen halka arzın büyüklüğü 117,6 milyon TL olarak gerçekleşmişti.

HEDEF HOLDİNG HİSSE NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

Hisselerin ne zaman işlem göreceğine ilişkin bir açıklama yapılmadı. Ancak tahminlere göre 18-22 Ekim tarihleri arasında borsada gongun çalması ve Hedef Holding'in hisselerinin işlem görmeye başlaması bekleniyor.

HALKA ARZ SÜRECİ

Hedef Holding'den yapılan açıklamaya göre, İnfo Yatırım liderliğinde 23 aracı kurumdan oluşan konsorsiyum tarafından 14-15 Ekim'de 1,96 TL fiyattan talep toplanan Hedef Holding'in halka arzına yatırımcılardan yaklaşık 6 kat talep geldi.

Halka arz ile birlikte Hedef Holding'in sermayesi 250 milyon TL'den 50 milyon TL sermaye artırımı yoluyla 300 milyon TL'ye yükselirken, Holding sermayesinin yüzde 20'sini temsil eden paylar, 22 Ekim Cuma günü BIST Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacak.

Hedef Holding'in halka arzına yaklaşık 124 bin yatırımcıdan 358 milyon adet talep gelirken, arz büyüklüğü 117,6 milyon TL oldu.

KURUMSAL YATIRIMCIDAN TALEP YAĞDI!

Toplam arzın yüzde 60'ının kurumsal yatırımcılara tahsis edildiği halka arzda, 36 milyon adet hisse için yaklaşık 7 kat talep geldi. Yurt içi kurumsal yatırımcılar 24 milyon pay için 8 kattan fazla, yurt dışı kurumsal yatırımcılar ise 12 milyon pay için 4 kattan fazla talepte bulundu.

Halka arzda bireysel yatırımcıların talebi 5,2 kat oldu. 21 milyon pay için yaklaşık 108 milyon adet talep toplandı. Eşit dağılım yöntemiyle yatırımcı başına maksimum 180 adet pay tahsis edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Namık Kemal Gökalp, köklü bir geçmişe ve tecrübeye sahip olan Hedef Holding'in, doğru zamanda doğru şirketlere yatırım yaparak büyüdüğünü vurguladı.

Gökalp, başta finans olmak üzere teknoloji ve enerji alanlarında büyüme potansiyeli olan şirketlere odaklandıklarını belirterek, 'Yeni girişimler ve fikirler paylaştıkça büyür, değerlenir. Biz bunu 'yeni nesil holding' vizyonu olarak tanımlıyoruz. Bu başarılı halka arzla öz sermayemizi daha da güçlendirdik. Yeni yatırımlar için daha güçlü adımlar atacağız. Halka arza katılan ve Hedef Holding'e güvenen, büyüyen Hedef'e ortak olan tüm yatırımcılarımıza teşekkür ederim.' ifadelerini kullandı.

İnfo Yatırım Üst Yöneticisi (CEO) Ender Şahin de bir halka arzı daha başarıyla sonuçlandırdıkları için mutlu olduklarını aktararak, '2021 yılında gerçekleştirdiğimiz 3 halka arz ile toplam 680 milyon TL kaynak yarattık. Yıl sonuna kadar tamamlamayı planladığımız halka arzlar ile bu tutarın 1 milyar TL'yi aşmasını hedefliyoruz. Büyüme potansiyeli yüksek ve verimli şirketlerin önümüzdeki dönemde halka arzlarının gerçekleşmesini bekliyoruz.' değerlendirmesinde bulundu.